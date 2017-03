De Erasmusbrug in Rotterdam is dicht; de slagbomen aan beide zijden werken sinds 20.40 uur niet meer door een technische storing. Er is een file ontstaan, schrijft RTV Rijnmond.

Rond 21.30 zijn monteurs gearriveerd om de kapotte slagbomen te repareren. Het is nog niet bekend hoe laat de storing kan zijn verholpen, meldt de VID iets voor tienen. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden.