Van Basten blij met uitbreiding experiment videoscheids

Infantino is duidelijk over hoe hij de ontwikkeling op wereldschaal voor zich ziet: “hoe sneller, hoe beter.. hoe meer, hoe beter.” Nederland was een van de eerste landen waarin de videoscheidsrechter getest werd.

'Mooi voorbeeld' in beker

In het bekertoernooi speelde het hulpmiddel donderdagavond nog een prominente rol tijdens de halve finale AZ-SC Cambuur. Stijn Wuijtens leek AZ ver in blessuretijd de zege te bezorgen. Arbiter Kevin Blom keurde die treffer aanvankelijk goed, maar kwam terug op zijn beslissing na overleg met de videoscheidsrechter. Volgens Van Basten is de afgekeurde goal bij AZ-Cambuur 'een mooi voorbeeld' van de werking van de videoscheidsrechter.

"Het was een heel interessant moment, want normaal gesproken beperkt de videoscheidsrechter zich tot een doelpunt, rode kaart of penalty. Dit was in eerste instantie niet een van die drie, omdat die keeper werd weggeduwd. Maar het was zo duidelijk dat die keeper daar benadeeld werd, waar vervolgens een doelpunt uit ontstond. Ik vind dat de videoscheidsrechter en de scheidsrechter juist hebben gehandeld, ook al was het niet direct binnen het protocol. Ze hebben met hun gevoel en knowhow een juiste beslissing genomen," legt Van Basten uit.