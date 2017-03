Welke beroepen kiezen mensen met een niet-westerse achtergrond?

De politie wil dat het politiekorps veel diverser wordt. Maar willen mensen met een niet-westerse achtergrond wel werken bij de politie? En hoe divers zijn andere overheidsdiensten? We zetten de belangrijkste cijfers voor je op een rij.

In Nederland wonen ruim twee miljoen mensen met een niet-westerse achtergrond, dat is zo'n 12 procent van de bevolking. De politie is lang niet de enige organisatie waar deze groep ondervertegenwoordigd is. Slechts 2,5 procent van de rechters, en 3,7 procent van de onderwijzers in het basisonderwijs heeft een niet-westerse achtergrond. In de meeste overheidsorganisaties is het personeel de afgelopen jaren wel diverser geworden, behalve in het basisonderwijs.

Mensen met een niet-westerse achtergrond bij overheidsorganisaties