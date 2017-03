De Stemming van Vullings en Van Weezel: veel premierskandidaten

In de podcast De Stemming van Vullings en Van Weezel van NOS Met Het Oog Op Morgen deze week aandacht voor de afwezigheid van een afgetekende tweestrijd in de verkiezingen. Door de gelijk opgaande strijd kunnen veel partijen met een goede eindsprint allemaal nog de premier gaan leveren.

Joost Vullings ziet een grote uitdaging voor de formatie als de partijen zo dicht bij elkaar blijven. "Met name de premiersvraag zal tot problemen gaan leiden. Normaal is het zo dat er één partij duidelijk de grootste is en de leiding neemt. Wat er nu kan gaan gebeuren dat de nummer twee en drie niet willen dat de grootste partij de premier gaat leveren", aldus Vullings.

Chaos

Volgens Max van Weezel is dit één keer eerder gebeurd, in 1981. Het CDA was toen de grootste partij. "De PvdA zei: als je D66 bij ons optelt, zijn wij groter. Dus moet Den Uyl premier worden." Het werd uiteindelijk toch Dries van Agt, maar het werd volgens Van Weezel "een enorme chaos".