Verdasco houdt Haase uit finale

Robin Haase is er niet in geslaagd de finale van het ATP-toernooi in Dubai te bereiken. De Hagenaar verloor met 6-7 (5), 7-5, 1-6 van Fernando Verdasco.

Haase wachtte aanvankelijk op fouten van Verdasco en die tactiek leek te werken. De Hagenaar nam direct een break voorsprong, maar gaandeweg de set werd het spel van de Spanjaard constanter en kreeg Haase het lastiger. In de tiebreak kwam Haase terug van 1-3 en 3-5, maar Verdasco pakte toch de set.

Haase verspeelde ook in de tweede set een break voorsprong, mopperde flink over de gladde lijnen, maar won toch de set. In het vervolg werd hij echter door Verdasco van de baan geslagen.