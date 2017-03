Franssen spant kort geding aan tegen judobond

Juul Franssen spant een kort geding aan tegen de Nederlandse judobond. De judoka wil met haar eigen trainers blijven werken en de A-status van NOC*NSF terug.

De 27-jarige Franssen werd onlangs door de judobond uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Ook mag ze niet deelnemen aan trainingsstages met de nationale topsportselectie en raakte ze vanaf 1 februari de A-status van NOC*NSF kwijt.

De bond wil dat alle judoka's centraal gaan trainen in Papendal. Franssen wil echter in Rotterdam blijven met haar eigen trainers. Wel is ze bereid twee keer per week centraal te trainen.