Opnieuw goud Noorse langlaufers op estafette

De Noorse langlaufers hebben op de WK noordse nummers in Lahti opnieuw goud gewonnen op de 4x10 kilometer estafette. Het is al de negende keer op rij dat de wereldtitel op dit onderdeel naar de Noren gaat en de zeventiende keer in totaal.

Didrik Tonseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby en Finn Haagen Krogh bleven Rusland 4,6 seconden voor. De laatste 10 kilometer leverde een fascinerend schouwspel op.

Krogh begon met 17,7 seconden voorsprong op Sergej Oestjoegov, maar de Rus (deze WK al goed voor twee keer goud en een keer zilver) vocht zich snel terug.

Oestjoegov kwam tot op 5 seconden, maar Krogh gaf geen krimp en hield de Rus toch achter zich.