Maleisië wil betrokkenen moord Kim Jong-nam tegenhouden met grenscontroles

Maleisië heeft de grenscontroles verscherpt om Noord-Koreanen bij de grens tegen te houden die mogelijk iets te maken hebben met de moord op Kim Jong-nam. De politie in Maleisië is nog op zoek naar zeven Noord-Koreanen die mogelijk betrokken waren bij de dood van de halfbroer van Kim Jong-un.

Het hoofd van de Maleisische politie zei vandaag dat twee van de zeven verdachte Noord-Koreanen zich mogelijk in Maleisië schuilhouden. Tegen een derde verdachte, een medewerker van de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Air Koryo, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij is spoorloos.

Vandaag wordt ook een Noord-Koreaan die vastzat in verband met de moord op Kim Jong-nam vrijgelaten. Er is niet genoeg bewijs tegen hem.