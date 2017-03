Jacht op 'divers' politietalent is geopend, maar willen ze ook blijven?

De witte mannen met grijs haar zijn momenteel het best vertegenwoordigd binnen de politietop. En daar moet verandering in komen, vindt korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Daarom neemt hij maatregelen om de politie diverser te maken. Hij richt zich op mensen met een migratie-achtergrond, maar ook op vrouwen en LHBT'ers.

Maar dat is niet alles. Volgens Akerboom is het ook belangrijk om te werken aan de cultuur binnen de politie. "We hebben een heel erg sterke politiecultuur, maar die is ook weleens gesloten", zegt de korpschef in het NOS Radio 1 Journaal. Hij noemt het een cultuur van ons-kent-ons.

Het familiegevoel is belangrijk binnen de politie. Het gaat om saamhorigheid en loyaliteit. Maar dat heeft ook keerzijdes, blijkt uit een onderzoek naar de politiecultuur dat vorig jaar naar buiten kwam. Uitsluiting en minder openheid vormen een probleem.