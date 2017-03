Nieuwe Denker des Vaderlands wil belang van denken niet overschatten

Filosoof René ten Bos wordt de nieuwe Denker des Vaderlands. Hij volgt Marli Huijer op en is de vierde denker die deze rol vervult. Ten Bos is hoogleraar filosofie en managementfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De filosoof moest er, vanzelfsprekend, wel even over nadenken toen hij werd benaderd voor de eretitel. "We moeten het belang van nadenken ook niet overschatten", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb dus niet heel lang nagedacht."

Als Denker des Vaderlands wil hij "de complexiteit van problemen" verhelderen. "Ik wil in de eerste plaats veel gaan nadenken over het thema transparantie en dat dan ook onder de aandacht brengen. Dat is ook een thema in alles wat ik doe."