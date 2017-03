Onmogelijk veel mensen hebben zich aangemeld voor feestje van koning

De NOS heeft bij het CBS opgevraagd hoeveel Nederlanders op 27 april zijn geboren. Op 1 januari waren dat er 47.775. Van hen vieren er 9524 op 27 april een kroonjaar. En van degenen die een kroonjaar bereiken, zijn er 7962 ouder dan 18.

Vier honderdjarigen

Het lijkt er sterk op dat nogal wat mensen meerdere keren zijn aangemeld, want het was mogelijk een bekende op te geven. Een andere mogelijke verklaring is dat een aantal mensen meedoet dat eigenlijk geen kans heeft, bijvoorbeeld omdat ze niet doorhadden dat ze een kroonjaar moeten vieren.

Op 1 januari waren volgens het CBS nog vier mensen in leven die op 27 april 100 worden, allemaal vrouwen. Die vier honderdjarigen zouden dus in principe voor het diner in aanmerking kunnen komen.