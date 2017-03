Koster en Visser imponeren op EK indoor

Visser en Bakker door op horden

Nadine Visser en Sharona Bakker plaatsten zich met gemak voor de halve finales van de 60 mete horden.

Visser leverde een uiterst knappe prestatie. Nadat drie tegenstandsters wegens een valse start waren gediskwalificeerd, liep de Nederlandse een tijd van 7,92. Dat is slechts 0,03 boven het Nederlands record, dat al sinds 1989 op naam staat van Marjan Olijslager. Visser werd daarmee tweede in haar serie.

Bakker kwalificeerde zich ook met een tweede plaats voor de halve finales. Haar start was niet best, maar die achterstand maakte ze in het tweede deel ruimschoots goed. Bakker kwam uit op een tijd van 8,13.