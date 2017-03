Kupers en Verstegen na prima race door op 800 meter

Zowel Thijmen Kupers als Sanne Verstegen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 800 meter op de EK indoor in Belgrado.

Kupers nam bij de mannen direct leiding, maar had het na 600 meter even lastig en zakte naar de derde plaats. De Nederlands kampioen beschikte echter over een uitstekend eindschot, eindigde in 1.47,21 toch als tweede en bereikte zo rechtstreeks de halve finales.

Kupers strandde op de EK indoor in 2013 in de halve finales. Twee jaar later veroverde hij in het Tsjechische Praag een bronzen medaille. Tussendoor werd hij knap vijfde op de WK indoor in het Poolse Sopot.