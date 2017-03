Broersen vierde na vier onderdelen EK-vijfkamp

Meerkampster Nadine Broersen staat bij de EK indoor in Belgrado voor een uiterst lastige opgave om op de vijfkamp nog een medaille te veroveren.

De Nederlandse atlete, in 2014 wereldkampioene indoor, steeg bij het verspringen met een afstand van 6,19 meter in haar laatste poging naar de vierde plaats, maar het gat naar brons voor de afsluitende 800 meter is groot. Het slotonderdeel wordt om 18.55 uur gelopen.

Medaillestrijd

Na vier onderdelen leidt de Belgische olympisch kampioene Nafissatou Thiman met een comfortabele voorsprong. Voor brons en zilver strijden de Oostenrijkse Ivona Dadic (tweede met 3862 punten), de Hongaarse Györgyi Zsivoczky-Farkas (derde/3842 punten) en Broersen (3767).

Broersen begon haar vijfkamp met een vierde plaats op de 60 meter horden. Met 8,42 bleef ze 0,11 boven haar persoonlijk record. Bij het hoogspringen kwam Broersen tot een achtste plaats met 1,81 meter. De drie pogingen over 1,84 meter van de nationale recordhoudster (1,93 meter) leverden geen succes op. Het kogelstoten leverde Broersen een degelijke afstand op van 14,59 meter, wel een stuk onder haar persoonlijk record.