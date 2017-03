Ontevreden Luiten: ik hole de afgelopen weken te weinig putts

Joost Luiten heeft de eerste ronde van het Mexico Championship afgesloten met 71 slagen. Met een score van par staat hij 28ste van de 76 deelnemers.

Luiten kon op de eerste zes holes twee birdies en twee bogeys noteren en hield zich vervolgens op elke hole aan het baangemiddelde. "Ik hole de afgelopen weken gewoon net te weinig putts. Ik heb het dan over één à twee putts per ronde en dat is over een week genomen een wereld van verschil", aldus Luiten op zijn website.

De Rotterdammer staat op vier slagen van de zes koplopers: Ross Fisher, Jimmy Walker, Jon Rahm, Phil Mickelson, Ryan Moore en Lee Westwood.