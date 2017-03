Omzet webshops boven de 20 miljard

Voor het eerst hebben Nederlandse consumenten in een jaar meer dan 20 miljard euro uitgegeven aan online aankopen. Door de toenemende populariteit van het webshoppen worden producten ook goedkoper.

In opdracht van Thuiswinkel.org onderzocht onderzoeksbureau GfK samen met PostNL de online consumentenbestedingen in Nederland, de resultaten staan in de Thuiswinkel Markt Monitor.

Het blijkt dat Nederlanders vorig jaar bij elkaar voor 20,16 miljard euro hun portemonnee trokken in webshops. Dat is een forse toename ten opzichte van 2015, toen dat bedrag nog bijna een kwart lager lag. Offline bestedingen namen afgelopen jaar juist 1 procent af.

Schoenen

Opvallend is dat we onder andere schoenen veel vaker online kopen. Er ging voor 926 miljoen euro aan schoenen over de digitale toonbank. Daarbij tellen paren die weer teruggestuurd zijn niet mee, omdat geretourneerde artikelen niet in de monitor zijn opgenomen. Gisteren bleek nog uit cijfers van het CBS dat de verkoop via stenen schoenenwinkels al sinds 2011 terugloopt.

GfK schrijft de grote stijging van webaankopen niet alleen toe aan de aantrekkende economie en het groeiende consumentenvertrouwen, maar ook aan het verdwijnen van belangrijke winkelketens in de winkelstraat. Daardoor zoeken winkelende Nederlanders hun heil vaker online.

Dat is ook terug te zien bij de twee grootste webshops van Nederland. Eerder deze week werd duidelijk dat Bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize, vorig jaar meer dan 1 miljard euro omzet maakte. Concurrent Coolblue verwacht dit jaar door die grens te breken. Het bedrijf liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten het distributiecentrum flink te zullen uitbreiden.

Koopjesjacht

Doordat zo veel mensen online winkelen, daalt de gemiddelde prijs van de producten. "Nederlanders zoeken en vinden voor merkartikelen steeds vaker online koopjes", aldus Gino Thuij van GfK.

Ook ondernemers zien een gat in de markt. Vorig jaar zijn er 8000 webwinkels bij gekomen. Maar niet iedereen kan of wil het volhouden. 5000 webshops zijn hetzelfde jaar nog vrijwillig gestopt en enkele tientallen werden failliet verklaard.