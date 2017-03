Beelden ESA tonen gevolgen megavloedgolf Mars

Ruimtevaartorganisatie ESA heeft beelden vrijgegeven van een van de grootste overstromingskanalen op Mars. Op de satellietbeelden is een vlakte te zien die is ontstaan na een reeks megavloedgolven, miljarden jaren geleden.

Het Kasei Valles-systeem is zo'n 3000 kilometer lang en bevat enorme ravijnen en oude rivierbeddingen. In sommige gevallen zijn die bijna 500 kilometer breed. Ter vergelijking: de Grand Canyon in de VS is maar 19 kilometer breed.

De vlakte is gevormd doordat het gebied zo'n 3,6-3,4 miljard jaar geleden is overstroomd door reusachtige vloedgolven van grondwater. Dat kwam omhoog door aardschokken en vulkanische activiteit.

Krater

De beelden zijn gemaakt door de Mars Express. Die sonde bracht delen van de Kasei Valles enkele jaren geleden ook al in beeld, maar op de nieuwe beelden is de mond van het rivierensysteem goed te zien.

Verder laten de beelden een krater zien met een diameter van 25 kilometer. Deze Worcester-krater is ontstaan door de inslag van een meteoriet, nog voor het gebied overstroomde.