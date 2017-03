'Trump zet bijl aan wortels wereldhandel'

'Oneerlijk'

Dat is precies waar het de VS nu om gaat. Volgens president Trump zijn de huidige internationale afspraken vaak niet eerlijk voor Amerikanen. Als de VS benadeeld wordt, moet de Amerikaanse overheid uiteindelijk altijd zelf de bevoegdheid hebben om maatregelen te nemen, ook als dat volgens het oordeel van de WTO niet terecht is. Dat zou het land bij toetreding tot de WTO zelfs duidelijk als voorwaarde hebben gesteld.

Het voornemen om nu actief gebruik gaan te maken van die uitzonderingsoptie om onder handelsafspraken uit te komen, is volgens Visser in eerste instantie vooral gericht op landen zonder volledig vrije markt, zoals China. "Die houden er in Trumps ogen oneerlijke praktijken op na, zoals het subsidiëren van bedrijven en het manipuleren van beurskoersen door de overheid."

Meer handel voor Europa

De Amerikaanse plannen kunnen al snel effect hebben, denkt Visser. De VS kan bijvoorbeeld nu besluiten om Chinese bedrijven dwars te gaan zitten door de importtarieven voor hun producten met tientallen procenten omhoog te gooien. "Dan hebben we wel een handelsoorlog."

Dat zal in de praktijk ook voor- en nadelen hebben voor EU-landen als Nederland. Visser: "Dan kunnen de Chinezen in plaats daarvan meer producten bij ons komen halen." Maar het negeren van de WTO ondermijnt tegelijkertijd de wereldwijde handelsregels. "Daar kunnen wij ook last van krijgen. Stel dat wij oneerlijke handel door de VS willen aanvechten, dan kan Trump zeggen: daar hebben we niets mee te maken."

EU-president Tusk heeft in een reactie op de verklaring van Trump gezegd dat de EU achter de WTO blijft staan en voorstander blijft van een open handelssysteem dat is gebaseerd op regels.