Trump: heksenjacht op Sessions

President Trump blijft minister Sessions van Justitie steunen. Hij vindt dat de Democratische partij bezig is met een heksenjacht.

Sessions ligt onder vuur omdat hij contacten met de Russische ambassadeur heeft verzwegen tijdens een hoorzitting in de Senaat. Sommige Democratische politici willen dat hij opstapt.

In een verklaring noemt Trump Sessions een eerlijke man die niets verkeerd heeft gedaan. De president zegt dat Sessions zijn antwoord op de vraag of hij contact heeft gehad met de Russen beter had kunnen formuleren, maar dat dat duidelijk niet bewust was.

"De Democraten hebben de verkiezingen verloren en nu raken ze ook hun grip op de werkelijkheid kwijt", zegt Trump.