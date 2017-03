Blunderende Oscars-accountants met de dood bedreigd

De twee accountants die verantwoordelijk zijn voor de verwarring tijdens de Oscaruitreiking van zondag hebben beveiliging gekregen na doodsbedreigingen op sociale media.

Volgens TMZ vrezen Brian Cullinan en Martha Ruiz voor hun leven na de bedreigingen via Twitter en Facebook. Hun werkgever PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft daarom beveiligers ingehuurd om de twee en hun families te bewaken.

De accountants waren verantwoordelijk voor de envelopjes met de namen van de prijswinnaars in alle categorieën. Cullinan overhandigde de verkeerde envelop toen de winnaar in de categorie Beste Film aan de beurt was. Daardoor werd eerst La La Land uitgeroepen tot beste film, terwijl later bleek dat de film Moonlight had gewonnen.

Twittergedrag

Kort na de Oscaruitreiking kwam aan het licht dat Cullinan druk was met het twitteren van een foto van actrice Emma Stone, pal voordat de Beste Film bekend zou worden gemaakt. Direct daarna gaf hij het verkeerde envelopje mee. De voorzitter van de Academy zegt ervan overtuigd te zijn dat het kwam door het twittergedrag van Cullinan.

De accountants worden niet meer ingehuurd door de organisator van de Oscars. Ze mogen wel blijven werken bij PwC. Het is niet duidelijk of de organisator van de Oscars nog wel in zee wil gaan met andere accountants van het bedrijf.