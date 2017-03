Transportsector had slecht jaar

De omzet van de transportsector is vorig jaar voor het eerst sinds 2009 gedaald. Volgens het CBS kwam de daling vooral door overcapaciteit bij de zee- en binnenvaart. Daardoor gingen de tarieven omlaag.

Ook luchtvaartbedrijven deden slechte zaken. Er werden meer passagiers vervoerd dan in 2015, maar de prijzen van tickets daalden, waardoor de omzet ook afnam.

Voor verhuisbedrijven was 2016 wel een goed jaar. Zij profiteerden van de aantrekkende huizenmarkt. Ook postbedrijven en koeriers deden het goed, met name in het laatste kwartaal van het jaar, waarin veel mensen kerst- en sinterklaascadeaus kochten.

In totaal daalde de omzet met 0,5 procent. Ondernemers in de transportsector denken dat de omzet ook dit jaar zal dalen. Ook gaan ze ervan uit dat ze dit jaar minder personeel nodig hebben en er dus banen gaan verdwijnen in de sector.