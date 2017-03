Extra maatregelen station Antwerpen na dreigvideo

In België heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen nadat er op internet een dreigvideo was opgedoken waarop het Centraal Station in Antwerpen te zien is.

De Antwerpse politie neemt de video erg serieus. Het station wordt extra in de gaten gehouden, tot de Belgische inlichtingendiensten de video hebben geanalyseerd.

Aanslag

In de video, die recent is opgenomen, is te zien hoe iemand het station binnenloopt. Op de achtergrond zegt een stem volgens Belgische media "we zijn er nog" en "we zijn van plan aan te vallen".

De muziek die in het filmpje wordt gebruikt, was ook te horen in een dreigvideo die IS vorig jaar naar buiten bracht. In die video waren beelden te zien van de nachtclub Reina in Istanbul. Tijdens de jaarwisseling werd daar een aanslag gepleegd, waarbij 39 mensen om het leven kwamen.

De Vlaamse terreurdeskundige Pieter Van Ostaeyen zegt tegen de krant De Morgen dat hij niet denkt dat het gaat om een officiële IS-video, omdat het filmpje er niet professioneel uitziet. Wel benadrukt hij dat de dreiging van aanslagen in België reëel is.