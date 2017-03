Penalty's geven Krul 'heerlijk gevoel' en maken Barto 'doodziek'

In de Europa League was Olympique Lyonnais de afgelopen week twee keer veel te sterk voor de ploeg uit Alkmaar. "Dat was een gigantische afslachting voor ons", aldus Van den Brom. "Het was zaak om rustig te blijven, dat is het enige wat je kunt doen. En vandaag hebben we een antwoord gegeven op het veld."

Cambuur-speler Martijn Barto miste de beslissende strafschop en was daar naar eigen zeggen "doodziek" van. "Ik heb echt een paar dagen nodig om dit te verwerken. Ik had me voorgenomen om het net zo te doen als op de training, maar waarschijnlijk was het niet hard genoeg."