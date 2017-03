Pieter Heerema is als zeventiende geëindigd in de Vendée Globe. De 65-jarige zeiler is de eerste Nederlander die de solorace over de wereld heeft volbracht.

Heerema deed 116 dagen, 9 uur, 24 minuten en 12 seconden over de 27.747 zeemijlen en passeerde een maand na de winnaar de finish.