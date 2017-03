Zege voor Sevilla, Atlético verspeelt punten

In de Spaanse competitie heeft Sevilla thuis Athletic Club met 1-0 verslagen. Daarmee heeft de ploeg de achterstand op Real Madrid, dat tweede staat, teruggebracht tot een punt. Real Madrid heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan Sevilla.

Real verspeelde een dag eerder op eigen veld twee punten tegen Las Palmas (3-3), waardoor Barcelona, dat Gijón vernederde (6-1), de leiding in de Spaanse competitie kon overnemen.

Iborra nam de winnende goal van Sevilla voor zijn rekening. Hij schoot raak uit de rebound nadat Gorka Irairoz de strafschop van Stevan Jovetic had gekeerd. Raúl Garcia was nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal strandde op de paal. Luciano Vietto hielp een grote kans op de 2-0 om zeep.

Honderdste treffer Griezmann

Atlético Madrid, de nummer vier in La Liga, speelde bij Deportivo La Coruña met 1-1 gelijk en zag de marge met Sevilla groeien tot negen punten. Voor rust strafte Florin Andone gepruts bij Atlético af met de 1-0.

Na de pauze kwam Deportivo eerst nog met de schrik vrij, toen een schot van Filipe Luís tegen paal ketste. Maar uiteindelijk bracht Antoine Griezmann het duel toch in evenwicht. De Fransman was met een pegel trefzeker. Het was de honderdste competitietreffer van de Atlético-spits.

Torres naar het ziekenhuis