Krul leidt AZ in strafschoppenserie naar bekerfinale

Anders dan die drie kansen gebeurde er in de eerste helft niet zoveel. In het kwartier erna brandde de wedstrijd echter los en ontspon zich langzaam maar zeker een heerlijke bekerwedstrijd.

Krul speelde daarin een hoofdrol. De afgelopen weken kreeg de keeper veel goals en veel kritiek om de oren, maar zijn redding op de inzet van Jerge Hoefdraad was formidabel. Met een geweldige uittrap leidde hij vervolgens een reuzenkans in voor Friday, die niet aan de spits was besteed.

In het vervolg voerde AZ de druk beetje bij beetje op. De hechte Cambuur-defensie wankelde af en toe, maar bleef lang overeind. In de extra tijd leek de Friese muur toch te vallen. Stijn Wuytens kopte binnen, maar de videoscheidsrechter had even daarvoor een overtreding van Levi García op Leonard Nienhuis gezien.

De Cambuur-doelman hield in de verlenging de Friezen met een paar fantastische reddingen in de race, maar in de strafschoppenserie was Krul toch weer de gevierde man. Hij pakte de laatste strafschop van Martijn Barto.