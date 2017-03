Pechtold: waardig levenseinde op termijn ook voor mensen jonger dan 75

De initiatiefwet van D66 voor een waardig levenseinde zou op termijn uitgebreid moeten worden naar mensen jonger dan 75 jaar. Die hoop heeft D66-lijsttrekker Pechtold uitgesproken in Nieuwsuur. Hij werd daar geconfronteerd met een 57-jarige man met een doodswens.

De man wilde van Pechtold weten waarom zijn partij een initiatiefwet heeft ingediend die alleen mensen van 75 jaar en ouder de mogelijkheid geeft om hulp bij zelfdoding te krijgen. "Ik moet 18 jaar wachten. Dat wil ik niet. Ik wil nu", zei Martin Kock.

Teken van beschaving

"Dat is heftig", was de reactie van Pechtold. Hij zei te hopen dat uiteindelijk ook mensen die nog niet op leeftijd zijn een waardig einde aan hun leven kunnen maken. "Ik hoop dat in de toekomst onze beschaving zo ver gaat, dat als u dit bij volle bewustzijn, zonder dwang en als langdurige wens eist, dat we dat bespreekbaar maken."

Toch heeft D66 bewust gekozen voor de leeftijdsgrens van 75 jaar, zei Pechtold. Een lagere grens is op dit moment politiek zeker niet haalbaar. "We hebben nu groot draagvlak voor dit initiatief. We moeten dat draagvlak niet laten ontwrichten en daarom pakken we het stapsgewijs aan."