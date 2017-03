Poels: Parijs-Nice missen is zuur, op naar de volgende koers

Een zware domper, zo noemt Wout Poels zijn afmelding voor Parijs-Nice. De Nederlander zou daar als kopman van Team Sky aan de start staan. "Ik had er erg naar uitgekeken, want ik voelde me goed. Dat maakt het extra zuur", reageert de renner.

Zijn rechterknie is de boosdoener. "Het vervelende is dat ik eigenlijk niet weet waar het vandaan komt", vertelt Poels in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. "In de laatste twee ritten van de Ruta del Sol (waar hij als vierde eindigde, red.) kreeg ik er last van en het bleef maar terugkomen."