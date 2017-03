'Contact Sessions met Russen brengt Trump opnieuw in lastig parket'

President Trump is opnieuw in een lastig parket gebracht door mensen die hij zelf heeft aangewezen. "Dat is zonneklaar", zei correspondent Wouter Zwart vanmiddag in het radioprogramma Nieuws en Co. In navolging van de al opgestapte veiligheidsadviseur Flynn werd vandaag duidelijk dat ook justitieminister Sessions in aanloop naar de verkiezingen sprak met de Russische ambassadeur in de VS. Tijdens een hoorzitting in de Senaat vorige maand zweeg Sessions daarover.

Of de minister ook het veld moet ruimen, is lastig te zeggen, zegt Zwart. "Het nieuws ontwikkelt zich pas de laatste uren. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, heeft al wel om ontslag gevraagd."

Volgens Schumer heeft Sessions zijn geloofwaardigheid als minister van Justitie geschaad. "Sessions is wel de hoogste justitiefunctionaris van het land en hij leidt de FBI. Daarnaast moet hij voor justitie het onderzoek gaan leiden naar de Russische inmenging rond de Amerikaanse verkiezingen."

De Democratische partijleider Pelosi ging volgens Zwart een stap verder. "Ze zei wat anderen niet durven te zeggen, maar wat misschien wel waar is: Sessions heeft onder ede gelogen. En wie dat doet, is strafbaar."

Niets meer herinneren

Bij de Republikeinen, de partij van Sessions, zijn ze in de wandelgangen "hooglijk verbaasd en verontrust", maar de partijleiding probeert de zaak vooralsnog te sussen. "Die wil eerst goed onderzoeken wat er aan de hand is voordat er een beslissing wordt genomen."

In een reactie aan persbureau Reuters heeft president Trump laten weten dat hij gelooft dat Sessions waarheidsgetrouw heeft gehandeld.

Hoorzittingen

Afgelopen januari, tijdens de hoorzittingen voor een Senaatscommissie, ontkende Sessions nog gesproken te hebben met de Russen. "Hij grapte toen dat hij in die dagen als een soort adviseur van Trumps campagne werd gezien."

De Washington Post onthulde dat Sessions twee keer heeft gesproken met de Russische ambassadeur. "In een reactie zei Sessions dat hij zich niets meer van de inhoud van die gesprekken kan herinneren", zegt Zwart. "Met andere woorden: hij ontkent al niet meer dat hij gesproken heeft met de Russen."