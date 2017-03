Juf slaat leerling in de boeien, maar sleuteltje is kwijt

Een verkeersles op basisschool De Welp in Markelo is vanmiddag iets anders gelopen dan de bedoeling was. Een van de leerlingen werd in de les door de juf in de boeien geslagen. Alleen bleek daarna dat het sleuteltje miste, meldt RTV Oost.

Omdat het om een oude set handboeien van de politie ging, belde de juf het alarmnummer in de hoop dat de politie nog een sleuteltje zou hebben. Dat bleek niet het geval.

Agenten wisten het meisje uiteindelijk met behulp van wat zeep uit de handboeien te krijgen. De juf heeft de tip gekregen om voortaan geen echte boeien meer te gebruiken in de les.