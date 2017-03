Wie is Snapchat-baas Evan Spiegel, de 'Picasso van de techwereld'?

Eric Schmidt, voorzitter van de raad van commissarissen bij Google's moederbedrijf Alphabet, is zijn mentor. "Hij is de volgende Bill Gates of Mark Zuckerberg", zegt Schmidt over zijn protegé.

Spiegel wordt door sommigen vergeleken met Picasso. Hij is een creatieveling, iemand die producten ontwikkelt en is geen programmeur. Daardoor lijkt hij ook niet op Zuckerberg, die in de beginjaren van zijn bedrijf heel wat regeltjes programmeertaal op papier zette.

Geheimzinnigheid

Dat zien we ook terug in andere dingen. Facebook staat bekend om zijn kantoor met grote open ruimtes. Aan een van de vele tafels zit de topman zelf te werken. Iedereen kan in principe bij hem langslopen.

Bij Snapchat is dat niet het geval. Het kantoor ligt versnipperd over diverse locaties in de wijk Venice in Los Angeles. Dat is meteen nog een opvallend verschil, Snapchat zit niet in de bekende Silicon Valley, in de buurt van San Francisco, maar dicht bij Hollywood. De versnippering staat daarnaast symbool voor de geheimzinnigheid waarmee Snapchat omgeven is.