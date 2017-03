Auto rijdt drogisterij binnen

In Ouderkerk aan den IJssel is vanmiddag een auto een drogisterij binnengereden. Pas achterin de winkel kwam de wagen tot stilstand. De ravage is groot, maar niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt waardoor de auto het gebouw in reed. Mogelijk was de bestuurder onwel geworden of was er een technisch probleem met haar auto.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De 70-jarige vrouw die de auto bestuurde is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.