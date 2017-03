Verstappen snel op natte vierde testdag

Verstappen 's middags nog beter, maar wat zegt dat?

Na de lunch werd de baan opnieuw natgemaakt, waarna Verstappen zich behoorlijk verbeterde ten opzichte van de vroege sessie. Uiteindelijk kwam de Nederlander uit op een beste tijd van 1.21,769. Alleen Räikkönen was sneller, ruim sneller zelfs. De Fin stuurde zijn Ferrari in 1.20,872 over het Circuit de Catalunya.

Hoewel Verstappen dus snel was, zegt dat volgens Louis Dekker nog weinig. "We weten niet wat alle teams aan het doen zijn. Of ze met een volle tank rijden, met versleten banden of met welke afstelling. We weten het gewoon niet", aldus de Formule 1-verslaggever na de ochtendsessie.

Rondes belangrijker

"Wat voor de coureurs veel belangrijker is, is het aantal rondjes dat ze rijden. Verstappen zal daarom blij zijn met zijn 43 rondjes. Hamilton kwam namelijk niet in actie vanwege problemen met zijn auto. Zijn teamgenoot bij Mercedes, Valtteri Bottas, reed er maar negen."

In de middagsessie bracht Verstappen zijn totaal op 85 rondes. Alleen Grosjean (116) en Räikkönen (92) reden er meer.