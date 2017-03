Titicacameer: toeristen zien vooral plastic

Mooiste meer

De troep langs het Titicacameer springt in het oog, maar de vervuiling van het water is minder zichtbaar. Het zit vol giftig lood, kwik en cadmium. Bij een studie die de regering in 2014 liet doen, vonden onderzoekers de giftige stoffen terug in vier soorten vis die bij de lokale bevolking op het menu staan.

Begin dit jaar hebben de regeringen van Peru en Bolivia afgesproken meer dan 500 miljoen dollar uit te trekken om iets aan de vervuiling te doen. President Kuczynski van Peru wil tien waterzuiveringsinstallaties rond het meer laten plaatsen, "zodat het mooiste meer van de wereld ook het schoonste ter wereld is."