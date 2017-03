Presidentskandidaat Macron wil herstel moraal in Franse politiek

In tegenstelling tot zijn belangrijkste tegenstander Marine Le Pen - die sterk anti-Europa is - pleit Macron voor een sterk Europa. "We moeten de Europese droom herstellen" en "We kunnen niet verder zonder een goede Europese agenda" zo zei Macron tijdens zijn presentatie.

Terrorisme

Macron wil verder een internationale 'roadmap' om islamitisch fundamentalisme in het Midden-Oosten en Afrika beter aan te pakken. Verder wil hij dat Frankrijk meer geld gaat uitgeven aan defensie, 2 procent van het bruto nationaal product, zoals de NAVO en de VS dat al langer willen. Op landelijk niveau wil hij investeren in de politie: zo moeten er 10.000 agenten bijkomen.

Economie

Macron wil flink gaan snijden in de overheid, onder meer door het aantal regionale en nationale parlementsleden met eenderde in te krimpen. Ook wil hij de riante pensioenen van ambtenaren aanpakken. Volgens Macron moeten die gelijkgetrokken worden met die van mensen in het bedrijfsleven.

Het geld dat hij daardoor overhoudt, wil hij onder meer investeren in kansarme wijken, de zogenoemde banlieues. Bijvoorbeeld door bedrijven een subsidie te geven als ze iemand aannemen uit een achterstandswijk.