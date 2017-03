Partij voor de Dieren Utrecht wil geen kunstgras meer in parken

De Partij voor de Dieren in Utrecht wil geen trapveldjes met kunstgras meer in de parken in de stad. Het plastic dat erin zit is volgens de partij slecht voor dieren en voor de natuur.

De trapveldjes in de parken zijn ingestrooid met zand en niet met de rubberen korrels, waarover de laatste tijd veel te doen is geweest.

Volgens de Partij voor de Dieren neemt dat niet weg dat door slijtage ook restanten van kunstgras in de natuur terechtkomen. Kleine stukjes plastic zouden zich daardoor verspreiden in de parken en dat kan slecht zijn voor dieren die er rondlopen. Het plastic kan volgens de partij ook in beekjes in de buurt terechtkomen.

Onacceptabel

"Uit navraag bij het college blijkt dat in tien Utrechtse parken, maar ook in plantsoenen, plastic gras ligt tussen het natuurlijk groen. Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft onacceptabel", zegt PvdD-raadslid Eva van Esch.