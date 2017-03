Hilversum wordt zenuwcentrum voor videoscheidsrechter

De primeur voor het gebruik van de nieuwe centrale locatie was woensdagavond voor Kevin Blom. Hij deed dienst als videoscheidsrechter tijdens de halve finale tussen Sparta en Vitesse in de KNVB-beker.

Blom is enthousiast over de nieuwe manier van werken en gaat het busje voor de videoscheidsrechter niet missen. "Het is allemaal wat prettiger dan in een busje. Ik verwacht ook dat je in een fijnere omgeving beter werk levert. En in mijn omgeving deden ze ook wel een beetje lacherig over het busje."

'Bijkomend effect'

De centrale locatie in Hilversum voorkomt ook dat scheidsrechters een doelwit worden voor boze supporters. Blom moest vorig jaar december ontzet worden door de ME toen fans van PEC Zwolle verhaal kwam halen bij het busje van de videoscheidsrechter na het verloren bekerduel met FC Utrecht. "Dat was inderdaad minder leuk. Maar we moeten het ook niet erger maken dan het is."

Voor de KNVB is het vermijden van boze supporters niet een van de redenen om de videoscheidsrechters weg te halen bij het stadion. "Dat is een bijkomend effect", aldus Van der Roest. "Ik denk dat je daarin ook gewoon slim moet zijn. De scheidsrechter gaat natuurlijk ook niet door het publiek naar huis."