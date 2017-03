Celtics winnen topper tegen Cavaliers

De strijd om de titel in de Eastern Conference is na woensdag weer een stukje spannender geworden. In Boston waren de Celtics, tweede op de ranglijst, te sterk voor koploper Cleveland Cavaliers: 103-99.

Vooral op rebounds troefden de Celtics de bezoekers af: 47-41. Isaiah Thomas was qua punten de grote man met 31, drie meer dan LeBron James (28) en Kyrie Irving (28) aan de kant van de Cavaliers.

Willen de Celtics de Cavaliers van de troon stoten, moet er nog wel wat gebeuren. De koploper heeft twee duels meer gewonnen en vier duels minder verloren. De reguliere NBA-competitie duurt tot en met 12 april.