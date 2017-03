De Lakenhal verwerft werk Van Doesburg

Museum De Lakenhal in Leiden heeft het schilderij Contra-Compositie VII van Theo van Doesburg aangekocht. Het museum betaalde er bijna 1,9 miljoen euro voor op een veiling in Londen.

Van Doesburg schilderde Contra-Compositie VII in 1924 in Parijs, tijdens de hoogtijdagen van De Stijl. Het abstracte werk geldt volgens De Lakenhal als een aansprekend voorbeeld van de kunststroming.

"In het schilderij is duidelijk de invloed van Piet Mondriaan te zien, met wie Van Doesburg na zijn vestiging in Parijs in oktober 1923 gedurende een korte periode intensief optrok. De visuele kwaliteit en de moderne uitstraling van Contra-Compositie VII maken in een klap duidelijk hoe krachtig de verandering was waar Theo van Doesburg en zijn tijdgenoten voor stonden", schrijft het museum in een verklaring.

Leiden

Directeur Meta Knol van het Leidse museum is erg blij met de aankoop. Van 1916 tot 1921 woonde Van Doesburg ook in Leiden. Hij ontwikkelde daar zijn avant-garde kunst en richtte er het tijdschrift De Stijl op, waarnaar de kunstbeweging is genoemd.

Tot nu toe waren er maar vijf abstracte schilderijen van Van Doesburg uit de jaren 20 in Nederlandse musea te zien. Veel schilderijen uit die tijd zijn door zijn weduwe in de jaren 40 verkocht aan musea en verzamelaars in de Verenigde Staten. Contra-Compositie VII was daar een van.

De Lakenhal is tot het voorjaar van 2019 gesloten in verband met een grote verbouwing. Contra-Compositie VII komt daarom tijdelijk te hangen in het Rijksmuseum in Amsterdam.