Manchester City rekent in beker alsnog af met Huddersfield

Na de 0-0 in Huddersfield heeft Manchester City in tweede instantie alsnog afgerekend in het bekertoernooi met Huddersfield Town. De ploeg van coach Pep Guardiola versloeg de nummer drie van het Championship (tweede niveau) op eigen veld met 5-1. Door de remise in het eerste duel was een replay noodzakelijk.

De 7.200 meegereisde toeschouwers uit Huddersfield konden in de 7de minuut nog juichen. Harry Bunn, afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester City, opende verrassend de score voor de bezoekers.