Patiëntenstop UMCG vanwege VRE-bacterie opgeheven

De gedeeltelijke opnamestop van nieuwe patiënten bij het Groningse ziekenhuis UMCG is opgeheven. De uitbraak van de besmettelijke VRE-darmbacterie is onder controle, heeft het ziekenhuis laten weten aan RTV Noord.

Er liggen nu nog vier patiënten die besmet zijn met de bacterie in het ziekenhuis. Zij worden in isolatie verzorgd en vormen volgens een woordvoerder geen gevaar meer voor andere mensen die zijn opgenomen.

Uitbraak

De VRE-bacterie dook half januari op op de hartafdeling van het ziekenhuis. Daarna verspreidde het virus zich naar andere afdelingen. Ruim veertig patiënten werden geïnfecteerd. Geen van hen werd daadwerkelijk ziek.

De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar verhoogt het risico op infecties bij ernstig zieke patiënten met bijvoorbeeld long- of hartproblemen. In het ernstigste geval kunnen de infecties tot de dood leiden.

Opnamestop

Het ziekenhuis stelde daarom een tijdelijke opnamestop in. De afdeling Kindergeneeskunde, het Universitair Centrum Psychiatrie en de Spoedeisende Hulp bleven wel open. Ook patiënten die complexe academische zorg nodig hadden, konden gewoon in het UMCG terecht.

Andere patiënten werden tijdelijk naar andere ziekenhuizen doorverwezen.