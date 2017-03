Baker leidt Vitesse naar bekerfinale

Vitesse heeft voor de vierde keer de finale van het KNVB-bekertoernooi bereikt. In de halve finales won de Arnhemse ploeg op Het Kasteel in Rotterdam met 2-1 van drievoudig bekerwinnaar Sparta.

Sparta, de nummer 14 in de competitie, hield de nummer 7 in de eerste helft aardig in bedwang, vooral omdat het vroeg stoorde en zo de Arnhemse opbouw ontregelde.

Vitesse kreeg desondanks twee kansen: doelman Roy Kortsmit kon het afstandsschot van Milot Rashica nog keren, maar verkeek zich na een klein kwartier op het schot van Lewis Baker in de korte hoek. Voor Sparta was eigenlijk alleen Jerson Cabral gevaarlijk. Een van zijn schoten ging maar net naast.

Room redt

Sparta moest na rust komen en deed dat ook. Veteraan Michel Breuer was met een kopbal uit een vrije trap van invaller Craig Goodwin dicht bij de gelijkmaker. Doelman Eloy Room redde echter fraai. Toen Baker er na een vloeiende combinatie 2-0 van maakte, kort nadat Rashica een enorme kans had gemist, leek de klus geklaard voor Vitesse.

Al snel gloorde er weer hoop in het Sparta-kamp toen na een voorzet van Goodwin Kasjia de bal in eigen doel schoot. Sparta drong daarna fel aan, maar het was Vitesse-aanvaller Rashica die met een schot op de paal nog het dichtst bij een treffer was.

Wil Vitesse voor het eerst de beker winnen, dan dient het in de finale af te rekenen met AZ of SC Cambuur. Zij treffen elkaar donderdag in de tweede halve finale in Alkmaar.