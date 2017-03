'Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen, maar mijn ogen zijn nu wel geopend'

Waar ze op gaat stemmen is niet duidelijk. En er zijn meerdere studenten die nog niet weten wat ze gaan stemmen. Een studente denkt aan Denk, maar vraagt het nog even na bij haar vriendinnen. "Op wie ga ik eigenlijk stemmen? Ik vind vrijheid belangrijk, maar dat hebben we hier al. Toch kunnen er dingen verbeterd worden."

Ze noemt de studiefinanciering als voorbeeld. "Daar doet de politiek moeilijk over en ik ben student, dus daar let ik het meeste op."

Stemmen op Denk

Veel studenten van het ROC in Amsterdam-Noord gaan op Denk stemmen, blijkt uit een rondgang. "Ik weet niet veel over hen, maar ze komen voor jongeren op", vertelt een jongen. "Er wordt verder niet echt veel aan jongeren gedacht."

Zijn vrienden stemmen Denk, zegt hij. "En zij zeggen dat Denk goed is voor jongeren. Het maakt me niet uit of er een Marokkaan, Turk of Nederlander in de Tweede Kamer zit, zolang ze maar goed zijn voor jongeren."