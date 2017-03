Trainer Luis Enrique vertrekt na het seizoen bij Barcelona

Luis Enrique is volgend seizoen geen trainer meer van FC Barcelona. De 46-jarige Enrique kondigde zijn vertrek aan na afloop van de competitiewedstrijd tegen Sporting Gijón, een duel dat met 6-1 gewonnen werd.

Enrique is bezig aan zijn derde seizoen als coach van Barcelona. Hoewel hij met de Catalaanse formatie onder meer twee landstitels en de Champions League won, ligt hij al langere tijd onder vuur.

Barcelona is bezig aan een moeizaam seizoen. Het oogstrelende voetbal waarmee de ploeg in de voorgaande jaren furore maakte is verdwenen. Met name na de 4-0 nederlaag tegen Paris St.-Germain in de achtste finales van de Champions League kwam er veel kritiek los op Enrique.

Na het duel met Gijón bleef Enrique genereus naar de club. "Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld. Het zijn drie onvergetelijke jaren geweest", zei hij.