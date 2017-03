Blunderende Oscars-accountants afgeserveerd door Academy

De twee accountants die verantwoordelijk zijn voor de verwarring tijdens de Oscaruitreiking, afgelopen zondag, worden niet meer ingehuurd door de organisator van het jaarlijkse filmspektakel in Los Angeles, meldt persbureau AP. De Academy of Motion Picture Arts and Sciences beraadt zich nog op de samenwerking met het accountantskantoor PricewaterhouseCooper waar de twee blunderende accountants werkzaam zijn, heeft de voorzitter van de Academy aan AP laten weten.

De twee, Brian Cullinan en Martha Ruiz, waren verantwoordelijk voor de envelopjes met de namen van de prijswinnaars in alle categorieën. Cullinan overhandigde de verkeerde envelop toen de winnaar in de categorie Beste Film aan de beurt was. Daardoor werd eerst La La Land uitgeroepen tot beste film, terwijl later bleek dat de film Moonlight met de eer ging strijken. De verwarring op het podium was groot.

Kort na de Oscaruitreiking kwam aan het licht dat Cullinan druk was met het twitteren van een foto van actrice Emma Stone, pal voordat de Beste Film bekend zou worden gemaakt. Direct daarna gaf hij het verkeerde envelopje mee aan de acteurs die de naam van de film bekend zouden maken.

De voorzitter van de Academy zegt ervan overtuigd te zijn dat de fout het gevolg is van het twittergedrag van Cullinan.