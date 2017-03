Cambuur hoopt op 'een wedstrijd om nooit te vergeten'

Sipke Hulshof, een geboren en getogen Leeuwarder, ziet het al helemaal voor zich. De Friese stad is volgend jaar culturele hoofdstad. Europees voetbal zou daar wat hem betreft best bij passen. "Dan zetten we Leeuwarden nog meer op de kaart."

De dagdromende trainer van SC Cambuur, die sinds het ontslag van Rob Maas in oktober samen met Arne Slot met succes de scepter zwaait bij de Friese club, neemt echter snel gas terug. "Eerst gaan we ons focussen op de wedstrijd tegen AZ. Er ligt een hele mooie uitdaging voor ons allemaal."

Inzet van het duel in Alkmaar van donderdagavond is de finale van het toernooi om de KNVB-beker. "De bekerkoorts heerst hier al weken, hoor. We hebben natuurlijk tussendoor competitiewedstrijden gespeeld, maar elke vraag over voetbal die ik heb gekregen de afgelopen tijd ging altijd over AZ. Dus het leeft héél erg in deze stad. Ik verwacht dat er een kleine tweeduizend mensen uit Leeuwarden meegaan."

Reuzendoder

De nummer zes van de eerste divisie moet dus op bezoek bij de nummer vijf van de eredivisie. Een ogenschijnlijk ongelijke strijd, ware het niet dat de Friezen zich dit seizoen hebben ontpopt als reuzendoder. Daar weten Ajax en FC Utrecht inmiddels alles van. Bovendien: AZ is bepaald niet in beste doen op dit moment. Van de laatste zeven thuisbeurten werd er bijvoorbeeld slechts één in winst omgezet.