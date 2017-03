Barcelona geeft Sporting Gijón opnieuw oorwassing

Barcelona heeft in de Primera División zijn vijfde overwinning op rij geboekt. In het eigen Camp Nou had de vermaarde aanvalslinie het weer flink op de heupen en kreeg Sporting Gijón met 6-1 een oorwassing.

Eerder in het seizoen was Barça met 5-0 te sterk voor Gijón en ook nu ging het scoren als vanzelf. Al in de negende minuut was het raak toen Lionel Messi de buitenspelval omzeilde en de te ver uitgelopen doelman met een slim kopballetje passeerde.

Luis Suárez liet zich gelden bij de 2-0 (eigen doelpunt Juan Rodriguez) en de 3-1 (fraaie volley). Neymar toonde zijn kwaliteiten met een fantastische vrije trap. Ook Paco Alcácer en Ivan Rakitic deden nog een duit in het zakje met respectievelijk een intikker en een pegel van dichtbij.

Na afloop van de wedstrijd liet trainer Luis Enrique weten dat hij na dit seizoen vertrekt als coach van Barcelona.

Later vandaag moet Real Madrid het in eigen huis opnemen tegen Las Palmas.