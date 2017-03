'Tichelaar is soms net een olifant in een porseleinkast'

In een brief aan de Provinciale Staten beloofde Tichelaar in de toekomst op geen enkele manier meer bij een bemiddeling op te treden waar mogelijk een familielid bij betrokken is. Een belofte die hij twee jaar later zou breken.

Nu ging het om de herinrichting van Huize Tetrode, een rijksmonument in bezit van de provincie Drenthe. De klus ging naar Tichelaars schoonzus, maar uit onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant bleek dat de opdracht in 2015 eigenlijk aan iemand anders was gegund.

"Onze CdK had aan mijn collega gevraagd om wat te gaan doen en heeft interieuradviseur Karin Klinkenberg gevraagd te adviseren", stond in een e-mail van de huisvestingscoördinator. Klinkenberg is de schoonzus van Tichelaar en verdiende ruim 3100 euro met de opdracht.