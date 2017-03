Hoe zuur ook, PSV is niet bang om in te grijpen

In het weekend dat er in Eindhoven carnaval werd gevierd, verloor PSV met 2-1 van Feyenoord in Rotterdam. "Vandaag sluiten we carnaval af met haring happen in Eindhoven, maar het is wel een verdomd zure haring..."

Het zijn de woorden van oud-voorzitter Harry van Raaij, die in het PSV-stadion is voor de boekpresentatie van de huidige algemeen directeur, Toon Gerbrands. Ook andere PSV-prominenten, zoals oud-speler Mark van Bommel en coach Guus Hiddink, zijn in Eindhoven aanwezig.

Gedrieën proberen zij een analyse te maken van de actuele situatie bij PSV en een blik te werpen op de toekomst.

Te weinig weerstand

Volgens Guus Hiddink, die gedurende drie periodes trainer was in Eindhoven (1987-1990, 2002-2006 en 2014/2015), bood PSV te weinig weerstand in de topper tegen Feyenoord. "In de wedstrijd kon je zien dat de wil om te winnen bij Feyenoord lag. Zij hebben de wil om kampioen te worden."

Toon Gerbrands, sinds 2014 algemeen directeur van PSV, is het met Hiddink eens. "Wij hebben een kampioenswaardige selectie, maar door onze plaats op de ranglijst gaat dat kampioenschap niet bij ons vallen. Na de wedstrijd tegen Feyenoord moet je constateren dat zij de gretigheid hebben die wij niet hadden."