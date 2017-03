Commissaris van de koning Tichelaar stapt toch op

PvdA'er Jacques Tichelaar vertrekt als commissaris van de koning van Drenthe. Dat heeft hij bekendgemaakt bij de hervatting van het spoeddebat in de Provinciale Staten over zijn rol bij de verstrekking van een opdracht aan zijn schoonzuster.

Tichelaar zei dat hij uit de reacties van de Statenleden in eerste termijn heeft opgemaakt dat er niet meer voldoende vertrouwen in zijn functioneren is. Ook trekt volgens hem de commotie over de belangenverstrengeling een te zware wissel op zijn gezin en zijn gezondheid.

In de eerste termijn van het debat liet Tichelaar nog weten aan te willen blijven, nadat hij zijn nederige excuses had aangeboden aan de Statenleden.